OZ-Umfrage: Braucht Ribnitz-Damgarten einen Jugendbeirat und einen Seniorenbeirat?

Die Politik in Ribnitz-Damgarten fordert die Gründung eines Jugend- und eines Seniorenbeirates. In der Vergangenheit sind jedoch bereits Anläufe, diese Gremien zu gründen gescheitert. Was denken Sie?